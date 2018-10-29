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Spor

Menemen Belediyespor'da kupa mesaisi

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'la 3-3 berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğunu koruyan Menemen Belediyespor'da gözler perşembe günü kupada oynanacak Zonguldak Kömürspor maçına çevrildi

29 Ekim 2018 14:37

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Kırklarelispor\'la 3-3 berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğunu koruyan Menemen Belediyespor\'da gözler perşembe günü kupada oynanacak Zonguldak Kömürspor maçına çevrildi. 
Ligde aynı grupta yer aldığı rakibini İzmir\'de 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, aynı tarifeyi bu kez kupada uygulamak istiyor. Teknik direktör Suat Kaya, kupanın da kendileri için önemli olduğunu belirterek, \"Menemen Belediyespor\'u her kulvarda başarıyla temsil etmek zorundayız\" dedi.
 

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