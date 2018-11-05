Menemen Belediyespor'da herkes golcü

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Bugsaşspor\'u 4-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan Menemen Belediyespor, ligin en golcü takımı unvanını eline aldı.

Sarı-lacivertliler oynadığı 11 maçta rakip kaleye 25 gol bırakarak en skorer takım konumuna geldi. İzmir ekibinde Mustafa 6, Ali 5, Okan 3, Rıdvan ve Veli 2, Mert, Samet, Serhat, Talha, Taşkın, Tayfun ve Vedat ise 1\'er gol kaydetti. Menemen Belediyespor\'da 12 farklı futbolcu skora katkı sağlamış oldu. Grupta 11 haftada 26 puana ulaşarak en yakın rakibi Tuzlaspor\'la arasındaki 2 puanlık farkı koruyan İzmir temsilcisi, cumartesi günü Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek.