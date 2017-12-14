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Spor

Menemen Belediyespor'da Hasan Ülker ile yollar ayrıldı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'da kadroda operasyon başladı

14 Aralık 2017 15:29

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor\'da kadroda operasyon başladı. İlk yarının son haftasında İstanbul\'da Eyüpspor\'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kanat oyuncusu Hasan Ülker\'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel takım oyuncularımızdan Hasan Ülker\'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, oyuncuya  bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi. Sezon başında Almanya\'nın Hansa Rostock takımında transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Darıca Gençlerbirliği ve Giresunspor maçları ile ligdeki Hatayspor karşılaşmasında süre aldı. Menemen, daha önce golcü Gökhan Ünal\'la da yollarını ayırmıştı.

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