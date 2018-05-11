Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Keçiörengücü\'ne 90\'ıncı dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Menemen Belediyespor büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre lider götürdüğü grupta şampiyonluğu son haftada Hatayspor\'a kaptıran sarı-lacivertliler, Play-Off ilk maçından da umduğunu bulamadı. Ankara\'daki randevuyu tek golle kaybeden İzmir ekibi rövanş öncesi büyük avantaj kaybetti.

Rakibiyle pazartesi günü İlçe Stadı\'nda oynayacağı rövanşı tehlikeye sokan Menemen\'de moraller alt üst olurken, teknik direktör Suat Kaya\'nın, \"Biz umudumuzu kaybetmedik. Herkes akılını başına devşirecek. 1. Lig yolunda bir maçımız daha var. Elimizden geleni yapacağız. Umutsuzluğa kapılamayız\" dediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip rövanşta rakibini en az 2 farklı yendiği takdirde yarı finale çıkacak.