T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor yaralı 

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, evindeki ilk maçta Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalıp zirve yarışında sendeledi

20 Ocak 2019 15:23

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, evindeki ilk maçta Fatih Karagümrük\'le golsüz berabere kalıp zirve yarışında sendeledi. 
Girdiği pozisyonları bir türlü değerlendiremeyen sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada 9 puan kaybetti. Teknik direktör Suat Kaya sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını belirterek, \"Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gereken bir maçtı ama ümitsizliğe kapılmıyoruz. İkinci yarı uzun bir yolculuk. Köprünün altından çok sular akar. Biz moral bozmadan işimize odaklanacağız\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporFatih KaragümrükTeknikSuat KayaKazanmamızKöprününBiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24