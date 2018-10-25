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Spor

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya: "Kazanmaya devam edeceğiz"

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kırklarelispor maçını kayıpsız geçeceklerini söyledi

25 Ekim 2018 14:21

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kırklarelispor maçını kayıpsız geçeceklerini söyledi. 
Bu sezon dış sahada 4\'te 4 yaptıklarını, son 4 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Kaya, \"Takımımız çok iyi bir çıkış yakaladı. Liderliği bırakmaya niyetimiz yok. Tüm gücümüzle oynamaya devam edip, kazanmayı sürdüreceğiz\" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezasını tamamlayan orta saha oyuncusu Taşkın Çalış da görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

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