T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Kaya: "Bu takım başarıyı yakalayacak"

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Menemen Belediyespor, kaçırdıklarına yandı

04 Şubat 2018 15:51

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta İnegölspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Menemen Belediyespor, kaçırdıklarına yandı. Teknik direktör Suat Kaya birçok pozisyona girdiklerini belirterek, \"Maalesef futbolun adaleti yok. Atamayana atıyorlar. İnegöl\'de de bunu yaşadık, üzgünüz\" diye konuştu.
Hedeflerinden kesinlikle sapmayacaklarını ifade eden Kaya, \"İnegöl\'de kaza yaptık. Ancak ayağa kalkmasını biliriz. Sezon içinde kayıplar mutlaka olacaktır. Önemli olan hırsımızı kaybetmemek, bu takım başarıyı yakalayacak\" cümlelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde İnegölspor maçında sarı kart gören orta saha Taşkın cezalı duruma düştü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKırmızı GrupMenemen BelediyesporTeknikSuat KayaAtamayanaHedeflerindenKayaAncakSezonSarılacivertlilerdeTaşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24