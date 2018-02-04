Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Kaya: "Bu takım başarıyı yakalayacak"

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta İnegölspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Menemen Belediyespor, kaçırdıklarına yandı. Teknik direktör Suat Kaya birçok pozisyona girdiklerini belirterek, \"Maalesef futbolun adaleti yok. Atamayana atıyorlar. İnegöl\'de de bunu yaşadık, üzgünüz\" diye konuştu.

Hedeflerinden kesinlikle sapmayacaklarını ifade eden Kaya, \"İnegöl\'de kaza yaptık. Ancak ayağa kalkmasını biliriz. Sezon içinde kayıplar mutlaka olacaktır. Önemli olan hırsımızı kaybetmemek, bu takım başarıyı yakalayacak\" cümlelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde İnegölspor maçında sarı kart gören orta saha Taşkın cezalı duruma düştü.