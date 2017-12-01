Menemen Belediyespor taraftarına güveniyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor\'u yenip kaza yapmak istemiyor.

Teknik direktör Suat Kaya, bu sezon iç sahada 7\'de 7 yaptıklarını belirterek, \"Taraftarımızın muhteşem desteği ile rakiplerimize hiç geçit vermedik. Pazar günü de tüm stadı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızın varlığı bize güç veriyor. Evimizdeki istikrarlı gidişimizi sürdüreceğiz. Amacımız ligin ilk devresini lider tamamlamak. Her karşılaşma bizim için çok önemli\" yorumunu yaptı. Menemen Belediyespor\'da sarı kart cezalısı orta saha Murat ile sakatlıkları süren stoper Gökhan Sinanoğlu ve Serdar Deniz, görev alamayacak.