T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor stres yapmayacak 

İZMİR, (DHA) TFF 2'^nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü küme düşmeme mücalesi veren Bucaspor'a konuk olacak zirve adaylarından Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya futbolcularına, 'Sakin olun' uyarısında bulundu

19 Nisan 2018 15:31

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'^nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü küme düşmeme mücalesi veren Bucaspor\'a konuk olacak zirve adaylarından Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya futbolcularına, \'Sakin olun\' uyarısında bulundu. 
Çok zorlu bira deplasmana çıkacaklarını belirten Kaya, \"Her iki takımda üzerindeki baskıyla oynayacak. Bucaspor saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Rakibimiz taraftar desteğini de arkasına alacak. Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakmalıyız. Hakemle ve rakiple uğraşmadan, sakin kalarak futbolumuzu oynayacağız. Güçlü bir takımız, yeterli deneyime sahibiz. Bitime 3 hafta kala beraberliğe dahi tahammülümüz yok. Kazanıp lider Hatayspor\'un hata yapmasını bekleyeceğiz\" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sol bek Yasin dışında eksik yok.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupBucasporMenemen BelediyesporSuat KayaKayaRakibimizZorluBizHakemleGüçlüBitimeKazanıpHataysporSarılacivertlilerdeYasin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24