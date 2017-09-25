Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 4\'te 4 yapıp liderliği bırakmayan Menemen Belediyespor, stadına kavuşmak için gün sayıyor.

İlçe Stadı\'ndaki yenileme çalışmaları yüzünden iç saha karşılaşmalarını Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynayan sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 ay sonra evine dönebileceği vurgulandı.

İlçe Stadı´nın 1200 kişilik kapasitesinin yetmemesi sonucu başlanan çalışmalarda tribünün betonarme bölümü, koltukları ve altyapı çalışmaları tamamlanarak çatı montajına geçildi. Kulüp binası tarafında bulunan tribünün prefabrik bölümü de biterken, spor salonu tarafında bulunan kısıma da yeni duvar örülmeye başlandı. Betonarme tribünün toplam 2 bin 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacağı, 210 kişilik VIP, 100 kişilik protokol ve 84 kişilik de basın tribünü yapılacağı belirtildi.

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