Menemen Belediyespor Rıdvan'la imzaladı

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, Keçiörengücü\'nde Rıdvan Koçak\'ı transfer etti. Defansın sağında oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden deneyimli oyuncu, başarı için elinden geleni yapacağını ifade etti. Ordu Esnafspor\'da futbol yaşamına başlayan Rıdvan, Orduspor\'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Körfezspor, Körfez İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor ve Gümüşhanespor\'da da oynadı.

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