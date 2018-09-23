Menemen Belediyespor pes etmedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 2-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta evinde Tarsus İdman Yurdu karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Menemen Belediyespor liderliği bırakmadı. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Semih\'in de 28\'inci dakikada oyundan atılmasıyla iyice zor duruma düşen Menemen Belediyesporlu futbolcular her şeye rağmen pes etmedi ve evindeki 20 maçlık yenilmeme serisini sürdürdü.

Teknik direktör Suat Kaya, çok zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, inançlarını kaybetmeyen futbolcularını kutladı. Cezaları nedeniyle seyircilerinden yoksun sahaya çıktıklarını anlatan Kaya, \"İlk yarıyı 2-0 geride ve 1 kişi eksik tamamladık. Üstelik taraftar desteği de arkamızda yoktu. Ancak takımım asla mağlubiyeti kabullenmedi. İkinci yarı bambaşka bir görüntüye büründük. Son dakikalarda galibiyeti kaçırdık. Liderliğimizi koruduğumuz için mutluyuz\" diye konuştu.