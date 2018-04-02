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Spor

Menemen Belediyespor panik yapmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak liderliği genel averajla Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor panik yapmıyor

02 Nisan 2018 15:46

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Sivas Belediyespor\'la 1-1 berabere kalarak liderliği genel averajla Hatayspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor panik yapmıyor. Teknik direktör Suat Kaya, sezon sonu olası bir eşitlik halinde ikili averajda Hatayspor\'un önünde yer aldıklarını belirterek, \"Şampiyonluk yolunda tüm ipler bizim elimizde. 5 final maçı kaldı. Oynayacağımız rakipler kümede kalma savaşı verenler. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir dönem var. Ancak ben takımıma inanıyorum. Biz kazandığımız takdirde sorun yok. Tüm maçları kazanacak kapasitede bir takımız. Özellikle önümüzdeki 3 maç inanılmaz kritik\" diye konuştu.
Sarı-lacivertliler kalan 5 haftada Tuzlaspor (D), Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 

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