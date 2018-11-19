İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Ege derbisinde 81\'inci dakikada yediği penaltı golüyle Manisa Büyükşehir Belediyespor\'la 2-2 berabere kalan ve lider Tuzlaspor\'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor, moralini bozmadı.

Teknik direktör Suat Kaya çok çekişmeli bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, \"Elbette evimizde kazanmak isterdik. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık, ikinci devrede çok iyi bir dönüşe imza attık. Ancak hakem Süleyman Abay\'ın verdiği enteresan bir penaltı kararı sonrası üstünlüğümüzü kaybettik. Manisa BŞB iyi bir takım. Alınan puan da bizim için kardır. Zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz. Mücadelemizden vazgeçmek yok. Mutlaka takımımız liderliğe yeniden kavuşacak\" diye konuştu.