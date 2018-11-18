Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Süleyman Abay (x), Gökmen Olgaç (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) - Alberk (xx), Veli (xx), Talha (xx), Murat (x) (Dk. 46 Samet x), Taşkın (xx), Serhat (xx), Tayfun (xx) (Dk. 65 Vedat x), Rıdvan (xx), Okan (xx), Ali (xx) (Dk. 77 Mert x)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Erman (xx), Ufukhan (xx), Erhan (xx), Emir (xx) (Dk. 45 Fatih x), Onur (xx), Umut (xx), Mehmet (xx), Alper (xx) (Dk. 69 Artun x), Zafer (xx) (Dk. 54 Ömeralp x), Yaser (xx)

GOLLER: Dk. 45 Onur, Dk. 81 Umut (P) (Manisa BŞB), Dk. 51 Talha, Dk. 74 Alberk (Menemen)

SARI KARTLAR: Yaser, Erhan, Emir, Erman, Fatih (Manisa BŞB), Taşkın, Samet (Menemen)

KIRMIZI KART: Dk. 32 Yaser (Manisa BŞB), Dk. 81 Taşkın (Menemen)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya gelen iki Egeli Menemen Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor berabere kaldı: 2-2.

Karşılaşmanın 32\'nci dakikasında Manisa BŞB\'li Yaser kırmızı kartla oyun dışında kaldı ancak yeşil-beyazlılar 1 kişi eksik olmasına rağmen 45\'te Onur\'la golü buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan Menemen 51\'de Talha\'nın golüyle skoru eşitledi, ardından 74\'te Alberk\'le 2-1\'i elde etti. Müsabakanın 81\'inci dakikasında Menemen Belediyesporlu Taşkın, ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hem penaltıya neden oldu hem de kırmızı kart gördü. Manisa ekibi Umut\'la penaltıyı gole çevirdi. Bu sonuçla Menemen 28 puana çıktı ancak lider Tuzla\'nın 2 puan gerisine düştü. Manisa BŞB de puanını 25 yapıp takibini sürdürdü.

24\'üncü dakikada Alper\'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Yaser kafayı vurdu. Menemen kalecisi Necati gole izin vermedi.

28\'inci dakikada Taşkın\'ın kullandığı serbest vuruşta Veli kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32\'nci dakikada Manisa BŞB 10 kişi kaldı. Okan\'a sert müdahalede bulunan Yaser ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.

45\'inci dakikada konuk takım öne geçti. Orta sahadan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Onur, Menemen kalecisi Necati\'yi çalımlayarak fileleri sarstı: 0-1. İlk yarıyı Manisa Büyükşehir Belediyespor 1-0 önde tamamladı.

51\'inci dakikada Menemen Belediyespor beraberliği yakaladı. Talha yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, top ağlarla buluştu: 1-1.

74\'üncü dakikada sarı-lacivertliler üstünlük sayısını buldu. Bu kez Alberk ceza sahasından şutunu çekti, top ikinci kez Manisa BŞB filelerine gitti: 2-1.

81\'inci dakikada Manisa BŞB beraberliği sağlarken, Menemen 10 kişi kaldı. Ufukhan\'ın kullandığı serbest vuruşta, Taşkın topa elle müdahale etti. Hakem Süleyman Abay penaltı noktasını gösterip, Taşkın\'a ikinci sarı kartını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Umut tabelayı eşitledi: 2-2.

90+2\'nci dakikada Menemen net fırsattan yararlanamadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Artun topu auta gönderdi.