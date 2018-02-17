Menemen Belediyespor liderlik aşkına

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 50 puanla ikinci sırada bulunan Menemen Belediyespor, yarın 51 puanlı lider Afjet Afyonspor\'u koltuğu tekrar devralmak için ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı\'nda Zorbay Küçük\'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte Semih ve Yasin kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçı da kazanırken 31 gol atıp kalesinde yalnız 5 gol gören Menemen Belediyespor, güçlü rakibini de yenerek yeniden liderliğe kurulmayı hedefliyor. Bu sezon yalnız 1 yenilgi alan konuk Afjet Afyonspor\'un bileği 19 maçtır hiç bükülmedi. Sezonun en önemli 90 dakikalarından birine çıkacaklarını hatırlatan teknik direktör Suat Kaya, \"Final gibi bir maç oynayacağız. Koltuğumuzu geri alıp kalan 11 maçta korumak istiyoruz\" dedi.

HAKEM EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİ

İkinci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor mücadelesi öncesi karşılaşmanın hakemi, eşi görülmemiş bir şekilde değişti. Menemen cephesi, Merkez Hakem Kurulu\'nun (MHK) maça geçen sezon 8 Mayıs\'ta Gümüşhanespor\'la oynanıp rakibin 90+5\'inci dakikada attığı golle 3-3 sonuçlanan Play-Off maçını da yöneten A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz\'ın atanmasına tepki gösterdi. O mücadelede TFF 1\'inci Lig umutlarını yitirmesinin faturasını Yılmaz\'ın kararlarına kesen sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki kritik maçın hakeminin değişmesini istedi.

Bu gelişme üzerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu\'nun kendisini arayıp, \"Doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimine göre bir daha maç alamazsın. Alemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim\" dediğini iddia eden Abdullah Yılmaz, bir açıklama yayınlayıp Namoğlu\'nun tehditkar konuşmaları nedeniyle 22 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. MHK, Yılmaz\'ın istifasıyla maça son anda yine A Klasman Hakemi Zorbay Küçük\'ü atadı.