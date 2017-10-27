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Spor

Menemen Belediyespor kupayı unuttu

İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 2-1 kaybeden Menemen Belediyespor lige odaklandı

27 Ekim 2017 15:05

İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor\'a 2-1 kaybeden Menemen Belediyespor lige odaklandı. Teknik Direktör Suat Kaya, 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta liderlik koltuğunda oturduklarını belirterek, \"Kupa bizim için bir hedef değildi. Artık tüm motivasyonumuzu lige vereceğiz. Pazar günü Tokatspor deplasmanında kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz\" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren orta saha oyuncusu Serdar Deniz Tokat deplasmanında görev yapayacak. 
 

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