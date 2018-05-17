Menemen Belediyespor Kaya ile görüşecek

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluğu Hatayspor\'a kaptıran, Play-Off çeyrek finalinde ise Keçiörengücü\'ne elenen Menemen Belediyespor\'da sözleşmesi ay sonunda bitecek teknik direktör Suat Kaya, yönetimle masaya oturacak. Kurmaylara öncelikle geniş çapta rapor verecek Kaya, daha sonra yeni sezon için görüşmelere başlayacak. Son 2 sezondur Menemen Belediyespor\'a Play-Off oynatan tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertlilerde yola devam etmeyi düşündüğü, yönetimin de istikrardan yana tavır sergileyeceği bildirildi. Suat Kaya, 2016-17 sezonunda göreve başladığı Menemen Belediyespor\'da toplam 82 resmi maça çıktı. Kaya yönetimindeki İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 43 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti.