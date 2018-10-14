Menemen Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 2-1

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Yakup Bulut (xx), Kenan Özcan (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) – Semih (xx), Mert (xxx), Deniz (xx) (Dk. 65 Okan x), Alberk (xx), Rıdvan (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xxx), Umut (xx), Murat (xx) (Dk. 74 Vedat x), Ali (xxx) (Dk. 84 Tayfun)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) – Lider (xx), İsa (x) (Dk. 46 Fırat x), Cemal (x), Ethem Ercan (xx), Hakan Vural (x) (Dk. 58 Emin x), Mehmet (xx), Burakcan (x), Hurşit (x), Talha (xx) (Dk. 84 Yusuf), Abdulkadir (xx)

GOLLER: Dk. 19 Abdulkadir (Kahramanmaraşspor), Dk. 25 Ali, Dk. 89 Mert (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Taşkın, Umut (Menemen Belediyespor), Ethem (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Fethiyespor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Menemen Belediyespor evinde Kahramanmaraşspor’u geriye düştüğü maçta yenmesini bildi: 2-1.

Maçın 19\'uncu dakikasında Abdulkadir’in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 25’te Ali ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 89\'uncu dakikasında sahneye çıkan Mert attığı golle ev sahibine 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Menemen Belediyespor lider Tuzlaspor’u takibini sürdürdü. Maç sonunda ise iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi ancak tartışma büyümeden sona erdi.

18\'inci dakikada Mustafa’nın kullandığı kornerde Ali kafayı vurdu, top üstten oyun alanını terk etti.

19\'uncu dakikada Kahramanmaraşspor öne geçti. Talha’nın soldan ortaladığı topa Abdulkadir düzgün vurdu: 0-1.

25\'inci dakikada skora eşitlik geldi. Taşkın’ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ali kafayla fileleri sarstı: 1-1.

63\'üncü dakikada Mustafa’nın uzun pasını iyi kontrol eden Ali kaleci Özkan ile karşı karşıya kaldı. Ali’nin vuruşunu Özkan çıkardı.

89\'uncu dakikada Menemen golü buldu. Mustafa’nın sağ kanattan ortaladığı topu iyi kontrol eden Mert düzgün bir şutla Kahramanmaraşspor filelerini sarstı: 2-1.