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Spor

Menemen Belediyespor İlyas'ın peşinde

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor yeni sezonun çalışmalarına erken başladı

22 Mayıs 2018 15:07

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor yeni sezonun çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Suat Kaya ile yola devam kararı alan, mevcut kadrosundan Kerem, Cihan, Yıldıray, Aytaç ve Ozan\'la yollarını ayıran sarı-lacivertliler Bucasporlu golcü İlyas Çakmak\'ın peşine düştü. Bu sezon küme düşen Bucaspor\'da attığı 28 golle krallık tacını takan tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. 
Bucaspor\'la ay sonunda mukavelesi sona erecek 30 yaşındaki oyuncuya Spor Toto 1\'inci ve 2\'nci Lig\'den de birçok takımın talip olduğu ifade edildi. Menemen Belediyespor\'un devre arasında da kadrosuna dahil etmek için uğraştığı İlyas\'ı bu defa renklerine katmayı çok istediği vurgulandı. İlyas, İzmir\'de daha önce Göztepe ve Altay\'ın da formalarını terletmişti. İlyas Çakmak profesyonel liglerde toplam 93 kez fileleri havalandırmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)

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