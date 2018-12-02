Menemen Belediyespor hayata döndü

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattında yer alan Bandırmaspor Baltok\'u evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Menemen Belediyespor derin nefes aldı.

Son 3 karşılaşmasını berabere tamamlayıp liderliği Tuzlaspor\'a kaptıran sarı-lacivertliler ikinci yarıda deneyimli oyuncusu Taşkın\'ın golleriyle 3 puana uzandı. Teknik direktör Suat Kaya, çok zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, alınan galibiyetin oldukça değerli olduğunu söyledi.

Bandırmaspor galibiyetinin milat olacağına inandığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, \"Devrenin bitimine 2 maç kaldı. En iyi şekilde bu süreci tamamlayacağız. İnanıyorum ki devre arasına lider olarak gireceğiz. Ocak ayında transfer süreci başlayacak. Bu dönemde hamleler yapacağız. Camiamızın ve taraftarımızın beklentileri çok büyük. Hepimiz inandık, birbirimize güveniyoruz\" diye konuştu. Menemen, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa\'yı ağırlayacak.