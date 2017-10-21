Menemen Belediyespor-Hatayspor: 1-0

Gökay ÖZALP/BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cemal Bingül (xx), Gökmen Olgaç (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx)- Semih (xx), Yasin (xxx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Taşkın (xx) (Dk.64 Ardahan xx), Samet Günhan (xxx) (Dk.87 Cihancan), Murat (xx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxxx), Eren (xx) (Dk.71 Hasan xx)

HATAYSPOR: Akın (xx)- Serkan (xx) (Dk.69 Köksal x), Sadi (x), Volkan (xx), Mesut (xx), Yılmaz (xx), Selahattin Selçuk (x), Mithat (x) (Dk.51 Hamza x), Selim (xx), Caner Hüseyin (x) (Dk.56 Mehmet Albayrak xx), Taha (xx)

GOLLER: Dk.19 Samed Ali (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Eren, Samet Günhan, Taşkın, Ardahan (Menemen Belediyespor), Selahattin Selçuk, Yılmaz (Hatayspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor\'u da mağlup etti, liderlik koltuğunu devraldı.

Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 19\'uncu dakikada Menemen\'in yıldız golcüsü Samed Ali attı. Grupta 9 maçta 7 galibiyetle 22 puana ulaşan sarı-lacivertli ekip, Etimesgut Belediyespor\'a 3-2 yenilen Keçiörengücü\'nü sollayıp yeniden liderliği devraldı. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

4\'üncü dakikada gelişen Menemen atağında, Eren sağ çaprazdan ceza sahasına doldurdu, Samed Ali\'nin gelişine şutu üstten auta çıktı.

19\'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eren\'in düşürüldüğü pozisyonu Hakem Onur Karabaş avantaja bıraktı. Sağ kanattan önünde bulduğu topla ceza sahasına giren Samed Ali, ağları havalandırdı: 1-0.

41\'inci dakikada Hataysporlu Taha sağ kanattan kesti, Menemenli Taşkın\'ın ayağından seken top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

58\'inci dakikada Mustafa\'nın sağ kanattan ortasına arka direkte Samed Ali\'nin kafa şutunda kaleci Akın gole engel oldu.

65\'inci dakikada gelişen Hatay atağında Selim, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girip sert vurdu, kaleci Bayram topu son anda kornere çeldi.

88\'inci dakikada Menemenli Mustafa\'nın ortasına Samed Ali\'nin vuruşunda Akın topu çizgiden çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca 1-0 sonuçlandı.

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