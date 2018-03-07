Menemen Belediyespor galibiyete inanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Hatayspor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya, İzmir\'e iyi bir skorla döneceklerini söyledi.

Hatay\'a lider gideceklerini hatırlatan Kaya, \"Amacımız evimize lider dönmek. Zor bir maç olacak. Futbolcularıma inancım tam. Yenemezsek bile yenilmemeliyiz. Oradan alacağımız beraberlik de bizi üzmez. Ancak tek düşüncemiz kazanmak\" yorumunu yaptı.

Yenilgi halinde ise yarışın sonuna kadar süreceğini ifade eden Kaya, \"Biz şampiyonluk yoluna yüreğimizi koyduk. Hepimizin inancı tam. Çetin bir zirve yarışı oluyor. Biz çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz\" yorumunu yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Murat\'ın kırmızı kart cezalısı olduğunu, Mustafa, Kerem ve Ardahan\'ın ise sakatlıklar yaşadığını belirtti. Kritik randevu öncesi Menemen Belediyespor 57 puanla ilk sırada yer alırken, Hatayspor 55 puanla 2\'nci basamakta bulunuyor.

