Menemen Belediyespor evine kavuşuyor

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor yarın evinde saat 18.00\'de Tuzlaspor\'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, tadilatın sona ermesinin ardından bu sezon ilk kez İlçe Stadı\'nın çimlerine çıkacak. Kapasitesi 5 bin kişiye çıkarılıp ışıklandırma sistemi monte edilen stada Belediye Başkanı Tahir Şahin\'in adı verildi. Karşılaşmadan önce saat 16.00\'da stadın açılış töreni gerçekleştirilecek, masterlar maçı ve müzik gösterileri yapılacak. Teknik direktör Suat Kaya, iç sahadaki ilk 6 maçı Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynadıklarını hatırlatarak, \"Bergama\'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi orada en iyi şekilde ağırladılar. İç sahada 6\'da 6 yaparak önemli bir başarı kazandık. Şimdi evimize dönüyoruz. Başarılı grafiğimizi evimizde de sürdürüp yarışta iddialı duruma geleceğiz\" dedi.