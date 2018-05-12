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Spor

Menemen Belediyespor evine güveniyor

İZMİR, (DHA) TFF 2

12 Mayıs 2018 15:20

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup olarak avantaj kaybeden Menemen Belediyespor, pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş müsabakasına iddialı hazırlanıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler taraftarının önünde rakiplerini bir bir dize getirdi. Bu sezon Süper Lig lideri Galatasaray\'la birlikte evinde yenilmeyen iki takımdan biri olan Menemen Belediyespor, aldığı sonuçlarla camiasına güven verdi. İzmir temsilcisi sahasında 42 gol atıp yalnızca 9 gol yedi. 
Keçiörengücü\'nü de gözüne kestiren Menemen Belediyespor\'a tur için en az 2 farklı galibiyet gerekecek. Sarı-lacivertliler her türlü mağlubiyet, beraberlik ve gol yediği 1 farklı galibiyetlerde elenecek. Karşılaşma 1-0 Menemen\'in üstünlüğü ile sona ererse uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse yarı finale çıkacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Teknik direktör Suat Kaya takımına inancının tam olduğunu belirterek, \"Taraftarımızın desteği ile gülen taraf biz olacağız. Zor bir maç bizi bekliyor ancak sevenlerimiz bize inansın\" dedi.  

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