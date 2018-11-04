Menemen Belediyespor-Bugsaşspor: 4-0

MENEMEN, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Barkın Güdü (xx), Berkay Daban (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Semih (xxx), Alberk (xx), Talha (xxx), Veli (xxx), Tayfun (xxx) (Dk. 81 Murat xx), Taşkın (xxx), Umut (xx), Okan (xxx), Mustafa (xxxx) (Dk. 87 Deniz), Ali (xxx) (Dk. 77 Vedat xx)

BUGSAŞSPOR: Bora Sevim (x) - Turgut Selim (xx), Süleyman (x), Soner (x), Beytullah (x), Hasan (xx), Kerem (x) (Dk. 65 Ahmet Karaman x), Ahmet Sun (x) (Dk. 75 Emre x), Suat (xx), Mustafa (x), Bora Taşdemir (x) (Dk. 54 Mehmet Ali x)

GOLLER: Dk. 34 Talha, Dk. 48 Okan, Dk. 55 Mustafa, Dk. 74 Ali (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Kerem, Suat (Bugsaşspor), Umut, Okan (Menemen Bld)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta lider Menemen Belediyespor, son 7 maçta 6\'ncı galibiyetini evinde Bugsaşspor\'u farklı yenerek aldı: 4-0.

İç sahada üst üste 3\'üncü kez kazanan sarı-lacivertlilerin gollerini 34\'üncü dakikada Talha, 48\'inci dakikada Okan, 55\'inci dakikada Mustafa ve 74\'üncü dakikada Ali attı. Bu skorla Menemen, 26 puana ulaşarak koltuğunu korudu.