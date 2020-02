Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 2-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) - Semih (x) (Dk. 46 Samet Günhan xxx), Veli (xxx), Talha (xx), Alberk (xx), Taşkın (xxxx), Rıdvan (xxx), Umut (xxx) (Dk. 85 Murat), Ali (xx), Okan (xx), Serhat (xxx) (Dk. 84 Tayfun)

BANDIRMASPOR BALTOK: Ahmet Said (x) - Yusuf (x), Fatih Kıran (xxx), Ömer Faruk Ermeç (x) (Dk. 73 Haluk xx), Doğan Can (xxx), Muharrem (x) (Dk. 68 Alp x), Nurettin (xx), Mete (xx), Rıza (x), Ali Han (xx), Fatih Üge (xx) (Dk. 88 Berat)

GOLLER: Dk. 10 Doğan Can (Bandırmaspor), Dk. 51 (P) ve 69 Taşkın (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Rıza, Doğan Can, Ömer Faruk Ermeç, Nurettin, Yusuf (Bandırmaspor), Rıdvan, Veli (Menemen Bld)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste 3 beraberlikle liderlikten inen Menemen Belediyespor, ilk yarısını yenik kapattığı karşılaşmada Bandırmaspor Baltok\'u mağlup ederek, maç fazlasıyla koltuğa oturdu: 2-1.

Menemen İlçe Stadı\'nda oynanan 90 dakikada konuk ekip 10\'uncu dakikada Doğan Can\'la öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 51\'inci dakikada takımına penaltıdan eşitliği getiren Taşkın, 69\'uncu dakikada attığı golle maçı kazandıran isim de oldu. Bu skorla Menemen Belediyespor 32 puana ulaşırken, Bandırmaspor ise 10 puanda kaldı.

10\'uncu dakikada Bandırmaspor öne geçti. Doğan Can orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girip sert vurdu, top kaleci Necati\'nin yanından ağlara gitti: 0-1.

24\'üncü dakikada gelişen Menemen atağında Serhat sağdan ortaladı, kaleye yönelen topa kaleci Ahmet Said müdahale etti. Üst direğe de çarpan top oyun dışında kaldı.

27\'nci dakikada Menemen\'de Taşkın sağdan ortaladı, Rıdvan\'nın kafasını arka direkte topa yönelen Okan boş kaleye gönderemedi.

45+1\'inci dakikada Bandırma gole yaklaştı. Doğan Can orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine girip kaleci Necati\'yi geçip vurdu, Veli topu çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

51\'inci dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Bandırmalı Muharrem\'in ceza alanı içinde Serhat\'ı düşürmesi sonucunda Hakem Hasbi Dede penaltı noktasını gösterdi. Taşkın, kalecinin kapattığı köşeden penaltıyı ağlara gönderdi: 1-1.

69\'uncu dakikada Menemen yine Taşkın\'la öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Taşkın, müthiş bir vuruşla kaleci Ahmet Said\'i avladı: 2-1.

78\'inci dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Fatih Üge\'nin sol çaprazdan sert şutu üst direkte patladı.

Maç 2-1 bitti.