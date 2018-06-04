Menemen Belediyespor atağa kalktı

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, 3 futbolcuya kanca attı.

Sarı-lacivertlilerin son olarak Diyarbekirspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan, yine orta alanda görev yapan Keçiörengüçlü Umut Pusat ile eksi Gümüşhanesporlu golcü Ali Özgün\'le ilgilendiği bildirildi. Teknik direktör Suat Kaya\'nın raporu doğrultusunda 3 futbolcuyla bu hafta resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Futbola İstanbul Gençlerbirliği\'nde başlayan Muhammed, Fenerbahçe\'de profesyonel oldu. Fenerbahçe\'de 3 resmi maça çıkan genç futbolcu, Sarıyer, Karagümrük ve Bodrumspor formalarını terletti. Kireçburnu\'nda kariyerine start veren Umut, Beşiktaş altyapısında forma giyip Sarıyer, Yozgatspor, Bayrampaşa, Gölcükspor, Batman Petrolspor ve Gümüşhanespor\'da top koşturdu. Gurbetçi Ali de Almanya\'da VfR Mannheim\'da futbola başlayıp ülkemizde Gümüşhanespor\'da oynadı.

