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Spor

Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı 3-1 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran lider Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Keçiörengücü'nü mağlup ederek evinde 13'te 13 yapmayı planlıyor

27 Şubat 2018 15:39

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966\'yı 3-1 yenerek zirvedeki puan farkını 4\'e çıkaran lider Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Keçiörengücü\'nü mağlup ederek evinde 13\'te 13 yapmayı planlıyor. 
Teknik direktör Suat Kaya, kırılması güç bir rekora imza attıklarını ve serinin süreceğini söyledi. Şampiyonluk yolunda özellikle iç saha maçlarında kayba tahammüllerinin olmadığını ifade eden Kaya, \"Artık çok kritik dönemeçlere giriyoruz. Keçiörengücü\'nü de yenerek taraftarımıza bir galibiyet daha armağan edeceğiz\" dedi. 
Sarı-lacivertliler bu sezon taraftarının önünde Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor ve Afjet Afyonspor\'u yenmeyi başardı
 

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