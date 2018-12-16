Menemen Belediyespor - Konya Anadolu Selçukspor: 3-1

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Adem Şahan (xx), Mert Bulut (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Semih (xx) (Dk. 63 Rıdvan xx), Mert (xxx), Veli (xxx), Alberk (xx), Taşkın (xxx), Serhat (xx) (Dk. 75 Okan xxx), Umut (xxx), Mustafa (xxx), Murat (xxx), Tayfun (xx) (Dk. 46 Ali xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp (x) - Yılmaz (xx), Kadir Kaan (x), Sinan (xx), Alpay (xx), Maksut (xx), Ayberk (x), Burak (x) (Dk. 58 Alpay x), Emrecan (x), Samet (x) (Dk. 73 Vedat x), Çağatay (x) (Dk. 63 Emre x)

GOLLER: Dk. 81, Dk. 87 Okan, Dk. 90+4 Mustafa (Menemen Belediyespor), Dk. 90+1 Emre (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Kadir Kaan, Yılmaz, Sinan (Konya Anadolu Selçuklu), Ali (Menemen Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Ali (Menemen)

SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup\'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor ilk yarının son maçında evinde Konya Anadolu Selçukspor\'u son 9 dakikada bulduğu gollerle 3-1 yenerek yeniden 2. sıraya yükseldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 75. dakikasında oyuna dahil olan Okan 81 ve 87\'de attığı gollerle skoru bir anda 2-0\'a getirdi. Konya ekibi 90+1\'de Emre ile umutlansa da Mustafa 90+4\'te galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla 35 puana yükselen Menemen Belediyespor rakipleri lider Tuzlaspor ve Manisa BŞB\'nin yenilmesiyle devreyi karlı bitirdi. Lider Tuzlaspor ile Menemen Belediyespor arasındaki puan farkı 2\'ye düştü.

9. dakikada Mustafa\'nın pasında ceza szahasında topla buluşan Umut\'un şutunde meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

22. dakikada Konya Anadolu Selçuklu atağında Burak ortaladı, Sinan\'ın kafa vuruşunda Menemen kalecisi Necati son anda golü çıkardı.

33. dakikada Mustafa\'nın ceza sahasına gönderdiği topa Serhat kafayı vurdu ancak kaleçi Alp gole izin vermedi.

54. dakikada Ali Özgün\'ün kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda Samet çizgiden çıkarmayı başardı.

81. dakikada sarı-lacivertliler öne geçti. Mustafa\'nın ortaladığı topa Okan kafayı vurdu: 1-0.

87. dakikada Menemen Belediyespor 2. golü buldu. Bu kez Umut\'un ortasında Okan yine topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

90+1. dakikada konuk takımın golü geldi. Maksut soldan hareketlenen Emre\'yi topla buluşturdu. Emre boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

90+4. dakikada Menemen golleri üçledi. Savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Mustafa kaleci Alp\'in yanından plasesini yaptı.

90+5. dakikada hakem Hamit Basık\'a itiraz eden Ali Özgün kırmızı kart gördü.