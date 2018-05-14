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Spor

Menemen Belediyespor - Keçiörengücü maçında kavga çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak TFF 2'nci Lig Play-off çeyrek final maçı öncesi büyük olaylar yaşandı

14 Mayıs 2018 21:51

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak TFF 2\'nci Lig Play-off çeyrek final maçı öncesi büyük olaylar yaşandı. İki takım oyuncuları ısınma hareketleri esnasında birbirlerine girdi. Keçiörengücü\'nden Yakup ve Menemen Belediyespor\'dan Murat\'ın tartışmasıyla başlayan olaylar kavgaya döndü. İki takım futbolcuları yumruk ve tekmelerle birbirlerine girerken, taraftarlar da tribünden inerek kavgaya dahil oldu, saha içi savaş alanına döndü. Çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla olaylara müdahale etti. Ardından Keçiörengüçlü futbolcular kendilerine saldıran taraftarları sopalarla uzaklaştırmaya çalıştı. Emniyetin yoğun uğraşları sonucu kavga sona ererken, bir taraftarın ise kolunun kırıldığı öğrenildi. Kavga esnasında sahaya yabancı madde yağdı.

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