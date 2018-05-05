Menemen Belediyespor - Eyüpspor: 2-0

Menemen Belediyespor, play-off\'a kaldı

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Vural Gül (xx), Cemal Alpay (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Alberk (xxx), Cihan (xx), Veli (xx), Ardahan (xx), Taşkın (xx) (Dk. 75 Samet Günhan xx), Murat (xxx), Mustafa (xxxx), Samed Ali (xx), Kerem (x) (Dk. 44 Ozan xxx)

EYÜPSPOR: Mahmut (x) - Gencay (x) (Dk. 69 Baturay xx), Doğukan (xx), Atakan (x), Berkan Burak (xx) (Dk. 85 Kadirhan), Erhan (x), Vahit (xx), İsmail (x) (Dk. 68 Tekin xx), Murat (xx), Jakob (xx), Naci (x)

GOLLER: Dk. 45+6 Alberk, Dk. 70 Ozan (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Samed Ali (Menemen Bld) - Mahmut (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son haftaya şampiyonluk hedefiyle giren Menemen Belediyespor, evinde Eyüpspor\'u 2-0 yenmesine rağmen lider Hatayspor, konuk ettiği Afjet Afyonspor\'u mağlup edince ikinci sırada kaldı. İlk yarının sonunda öne geçerek tarihinde ilk kez Spor Toto 1\'inci Lig\'e çıkmak için umutlanan sarı lacivertli ekip, ardından Hatay\'dan gelen gol haberleriyle yıkıldı. Grupta normal sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Menemen, play-off çeyrek finalinde beşinci basamağı elde eden Keçiörengücü\'yle eşleşti. İlk maç 10 Mayıs Perşembe günü deplasmanda, rövanş 14 Mayıs Pazartesi Menemen\'de oynanacak. Rakibini geçen taraf yarı finale çıkacak.

KONFETİLER OYUNU DURDURDU

Karşılaşmayı 4 bin civarında taraftar izledi. Maçın başlama düdüğü çaldıktan sonra sahaya atılan konfetilerin toplanması için oyun 10 dakika durdu. Hakem ilk yarıda bu nedenle maçı 8 dakika uzatırken Menemen\'i öne geçiren gol 45+6\'ncı dakikada geldi. Menemenli taraftarlar, ikinci yarının başında da sahayı konfeti yağmurun tutup maçı özellikle duraksattı.

20\'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Atakan\'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

28\'inci dakikada ev sahibi ekipten Mustafa sağdan korneri kullandı, Samed Ali\'nin kafa şutunda kaleye giden topu İsmail kafayla çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.

44\'üncü dakikadada Berkan\'la girdiği mücadelede yerde kalan Menemenli Kerem, oyuna devam edemedi. Daha önce olduğu gibi omzu çıkan futbolcu yerini Ozan\'a bıraktı.

45+6\'ncı dakikada Menemen üstünlüğü yakaladı. Mustafa\'nın sağdan ortasını ceza alanında Alberk kafayla ağlara yolladı: 1-0.

63\'üncü dakikada Ardahan sağdan ortaladı, Taşkın\'ın şutu üstten auta çıktı.

70\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Menemenli Mustafa\'nın ortasına Ozan ceza alanında sert vurdu, top arka direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

Maç bu skorla sonuçlandı.