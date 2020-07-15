Menemen Belediye Başkanı: FETÖ ile içli dışlı gazeteciler belediyeyi haraca bağlamak istiyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, eski belediye başkanı Tahir Şahin'e ait akaryakıt istasyonunda İzmir'de yayın yapan bir basın kuruluşuna ait araçların sık görüldüğünü ve belediyenin haraca bağlanmak istendiğini ileri sürdü. Söz konusu gazetecilerin Fethullah Gülen ile içli dışlı olduğu fotoları savcılığa verip suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Aksoy, "Benzinlikte nelerin ticaretini yaptıklarını biliyorum. Belediyeyi haraca bağlatmam. Menemen halkı bu oyunu bozar" dedi.

''Menemen halkının parasından 1 kuruş bunlara vermem''

Son Kale İzmir Gazetesi'nin aktardığına göre, Serdar Aksoy, "Belediyelere çökerek geçim kaynağını buralardan sağlayan bu tip insanlar gazeteciliğin yüz karalarıdır. Menemen halkının parasından 1 kuruşu bunlara vermem. Pensilvanya’yı komşu kapısı yapmış, FETÖ'cülerin yanında yer almış bu şahısların belediyelere çökmesini kabul etmem. Eski belediye başkanın benzinliğini mesken tutmuşlar. Amaç belli, ittifak belli. Ben hepsine karşı mücadele ettim, mücadeleden bıkmam. Alayı gelsin! Kimlerin benzinliğinde nelerin ticaretini yaptıklarını biliyorum. Menemen halkı bu oyunu bozar. Kuruş para vermedim, vermeyeceğim de" şeklinde konuştu.

Fethullah Gülen'le olan fotoğraflar savcılığa sunulacak

Başkan Aksoy, söz konusu basın kuruluşuna ait araçların eski belediye başkanı Tahir Şahin'e ait akaryakıt istasyonundaki fotoğrafları ile o basın kuruluşunun yöneticilerinin geçmişte Fethullah Gülen'le olan fotoğraflarını savcılığa delil olarak sunacağını da açıkladı.

CHP'den ihraç edilmişti

Menemen'de üst üste 4 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan Tahir Şahin, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde, partisi CHP tarafından tekrar aday gösterilmemişti. Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Serdar Aksoy'a yönelik sözleri nedeniyle CHP'den ihraç edilmişti.