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Spor

Menemen 3 hafta sonra tam kadro

İZMİR, (DHA) TFF 2

27 Kasım 2018 16:04

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Pendikspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp zirve yarışında 2 puan bırakan Menemen Belediyespor\'da cumartesi günü oynanacak Bandırmaspor maçı öncesi eksik futbolcuların takıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı.
Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncularından Taşkın\'ın cezası biterken, takımın en golcü oyuncusu Mustafa da tamamen iyileşti. Teknik direktör Suat Kaya, 3 hafta sonra ilk kez bir müsabakaya tam kadro hazırlandıklarını belirterek, \"Evimizdeki Bandırmaspor maçına milat gözüyle bakıyoruz. Artık kayıp yaşamaya tahammülümüz kalmadı. Tüm futbolcularım en iyi şekilde çalışacak ve taraftarımızın önünde galip geleceğiz\" dedi.

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