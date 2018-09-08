Mendo's'tan konkordato açıklaması

İSTANBUL, (DHA)- MENDO İç Giyim’e yönelik konkordato (mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) talebinin, Çiçek İç Giyim A.Ş.’ye ait Mendo’s mağazalarının resimleriyle servis edilmesi sonrası şirket hukuk yoluna başvuracağını duyurdu.

Dünyaca ünlü iç giyim markalarının Türkiye distribütörü olan Çiçek İç Giyim A.Ş\'nin sahibi olduğu Mendo’s markasının, bugün Mendo İç Giyim’e yönelik çıkan konkordato haberlerinde kullanılan hatalı resimler yüzünden büyük zarara uğradığını belirten şirket avukatı Erdoğan Biçer yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün birçok internet sitesinde yer alan ‘Ünlü iç giyim markası Mendo konkordato ilan etti’ haberlerinin firmamız ile hiçbir ilgisi yoktur. Dünyaca ünlü iç giyim markalarının Türkiye distribütörü olarak tüm yatırımlarına başta 3\'üncü Havalimanı\'nda üç yeni mağaza açarak hızla devam etmektedir. Bünyemizde birçoğu ünlü marka olmak üzere 28 mağaza bulunmaktadır. Haberlerde bahsi geçen Mendo isimli firmanın mağaza kiralarındaki döviz kurları artışından dolayı konkordato ilan ettiği yazılmaktadır. Fakat bu firmanın Mendo isimli herhangi mağazası yoktur, Mendo’s isim hakları tarafımıza aittir. Yıllarca firmamızın ismimizi taklit bu firma ile hukuki alanda da mücadelemiz devam etmiş ve tüm davalar tarafımızca kazanılmıştır. Bu husus müvekkil şirketin piyasadaki tanınmışlığı ve bilirliği sebebi ile şirketi maddi ve manevi olarak büyük zararlara sokmuştur. Bu görsellerin derhal tüm yazılı ve görsel mecralar ile web ortamından kaldırılmasını ihtar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca görsel düzeltmesi yapmayan internet siteleri hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.