T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mendin satan kardeşler kaldırımda uyudu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da ramazan ayı dolayısıyla gece mendil satan Suriyeli 2 kardeş, yorgunluk ve uykusuzluktan kaldırım üzerinde birbirlerine sarılarak uyudu

02 Haziran 2018 19:31

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da ramazan ayı dolayısıyla gece mendil satan Suriyeli 2 kardeş, yorgunluk ve uykusuzluktan kaldırım üzerinde birbirlerine sarılarak uyudu.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya sığınan ve ramazan dolayısıyla mendil satan Suriyeli isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş, Bahçelievler Mahallesi\'nde üzerinde satış yaptıkları kaldırım üzerine bir bez serip üzerinde uyudu. Sabah erken saatlerinde kaldırım üzerinde birbirine sarılı 2 çocuğun yattığını fark eden vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Evsiz oldukları öğrenilen çocukların her akşam tehlikeye aldırış etmeden sokaklarda yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden mahalle sakinleri, yürek burkan bu manzara karşısında yetkililerin bu çocuklara yönelik önlem almalarını istedi. Adları öğrenilmeyen yaşları 10-13 arasında değişen 2 çocuk bir süre sonra uyandıktan sonra gözden kayboldu.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASuriyeliMahallesiSabahEvsizAdlarıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24