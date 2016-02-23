Mendil satmadığı için babasından şiddet gören Suriyeli Semiha, evden kaçarak polise sığındı

Adana'da, Suriyeli 13 yaşındaki Semiha.A, sokakta mendil satmadığı için şiddet uygulayan ailesinden kaçarak polise sığındı. Evinden kaçan Suriyeli kız, 2 saat boyunca çıplak ayakla 10 kilometre uzaklıktaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne geldi. İfadesi alınan S.A yurda yerleştirilirken anne ve babası hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Fatih Karaçalı'nın haberine göre, S.A ile ailesi Suriye’deki iç savaştan kaçıp merkez Seyhan İlçesi’nin Zeytinli Mahallesi’nde oturan akrabalarının yanına yerleşti. İş bulamayan aile, geçimini sağlamak için şehir merkezindeki bulvarlarda mendil satmaya başladı. Ailenin çocukları, baba F.A. ile birlikte her sabah erken saatlerde kavşaklara gelip, duran araçların arasında dolaşarak mendil satmaya başladılar. Bu durumdan rahatsız olan S.A, kavşakta mendil satmak istemedi. Baba F.A. ile aralarında tartışma çıktı. Dilenmek istemeyen çocuk iddiaya göre babası tarafından dövüldü.

Babasından şiddet gören S.A evden çıplak ayakla çıkarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne geldi. Başından geçenleri, Arapça bilen bir polise anlatan S.A yardım istedi. Başvuru üzerine, kız çocuğu ekip aracıyla Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede ailesinden şikayetçi olan S.A., sağlık kontrolü ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme yurduna teslim edildi. Şiddet uygulayan baba ile anne hakkında ise soruşturma açıldı.