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Menderes'te evrakta sahtecilik operasyonu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen, aralarında tapu çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2018 22:24

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen, aralarında tapu çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların oluşturulan hobi bahçesi için belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne ait evrakta sahtecilik yaptıkları belirlendi.
Menderes\'te sahte belgelerde tapu işlemleri yapıldığı bilgisi üzerine yapılan araştırma sonrasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Aralarında tapu çalışanları ve emlakçılık yapanların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Sorguları devam eden zanlıların oluşturulan hobi bahçesi için belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne ait evrakta sahtecilik yaptıkları belirlendi. Verilen ifadeler sonrasında yeni gözaltılarında yaşanabileceği ifade edildi.

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