-MENDERES'İN MAKAM ARACI "GELİN ARABASI" OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Merhum Adnan Menderes'in bir dönem makam aracı olarak kullandığı 1959 model Plymouth ve Mareşal Fevzi Çakmak'a bir dönem makam aracı olarak hizmet etmiş olan 1937 Cadillac La Salle Limousine'in de aralarında bulunduğu otomobiller, yenilenmiş rengarenk görünümleriyle evlenecek çiftlere mutluluklarının ilk adımında nostaljik bir başlangıç yaşatıyor. Türkiye'nin her yerinden toplanan hurda halindeki klasik otomobiller, klasik otomobil tutkunu ustaların elinden geçerek hem sıra dışı bir düğün yapmak isteyen çiftlere hem de dönem dizi ve film şirketlerine seçenek sunuyor. Özellikle gelinlerin tercih ettikleri otomobillere talep, geçmiş yıllara göre daha fazla artmış durumda. Marka adı ''Düğün Arabası'' olan şirketin kurucu ortağı Bilal Ahretlik, geçmiş yıllara oranla, evlenecek çiftlerin klasik arabalara olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, klasik araba tercihinin daha çok gelinlere ait olduğunu ve bu sebeple arabaların gelinlere hitap edecek şekilde lila, pembe, kırmızı gibi canlı renklere boyandığını söyledi. -BİR GÜNDE 15 ARAÇ- Şu ana kadar evlenecek çiftlere bine yakın klasik araba kiraladıklarını ifade eden Ahretlik, Türk halkının, Amerikan klasiklerini sevdiğini belirterek, ''Klasik arabalara talep, düğün sezonunun başlamasıyla yaz aylarında daha çok arttı. Bir günde 15 aracın aynı anda düğüne gittiği oldu. Geçen sene bir yıl içerisinde 320 civarında araba kiralamıştık. Bu sene ise ilk 6 ayda yaklaşık 400 araba kiraladık. İnsanlar televizyonlarda yayınlanan dönem dizilerinden etkileniyor'' dedi. Çiftlerin araba seçiminde özellikle renklerin anlamını göz önünde tuttuğunu dile getiren Ahretlik, güzelliği ve sadeliği temsil eden beyaz renk ve yuvarlak hatlı arabaların daha çok tercih edildiğini anlatarak, şu ifadelere yer verdi: ''Daha çok 1960 model altındaki özellikle Amerikan klasikleri olan otomobillerle çalışıyoruz. Yaklaşık 20'nin üzerinde aracımız var. En eski model aracımız, çiftler tarafından da en çok tercih edilenler arasında olan 1937 Cadillac La Salle Limousine. Yuvarlak hatlı ve lila, pembe, mor ve beyaz gibi canlı renkli arabalar fotoğraflarda canlı çıktığı için daha çok tercih ediliyor. Ancak sarı renk ayrılığı ifade ettiği için düğün arabası olarak istenmiyor. Özellikle gelinin arabada otururken rahat edebileceği arka koltuk ile ön koltuk arasındaki mesafenin geniş olduğu araçlardan yana tercih yapılıyor. Ferrari kırmızısı renkli 1948 model Dodge Kingsway Convertible ile içerisinin kapitone döşemesi üzerine taşlarla süslenen 1951 model Dodge Coronet en çok beğenilen araçlar arasında.'' -MENDERES'İN MAKAM ARACI- Araçları arasında bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes'in bir dönem makam aracı olarak kullandığı 1959 model Plymouth marka otomobilin, kendileri için ayrı bir yeri bulunduğunu belirten Ahretlik, Kütahya'da bulup satın aldıkları bu aracı orjinal regiy olan siyah olarak tuttuklarını kaydetti. Bu aracı çok fazla ortaya çıkarmadıklarını, özenle koruduklarını ifade eden Ahretlik, ancak araç parkında görüp beğenenler olursa onu da gelin arabası yaptıklarını söyledi. -ELEK GİBİ ARABALAR 1 YILDA KULLANILABİLİR HALE GETİRİLİYOR- 1989 yılında tanıştığı klasik arabaları yeniden şekillendiren Erol Tolak'la 2009 yılında Optimal Madencilik ve Otomotiv Dış Ticaret Limitet Şirketini kurduklarını anlatan Ahretlik, Türkiye'yi dolaşarak buldukları elek şeklindeki klasik arabaları, yaklaşık bir yılı aşkın bir sürede tamir ederek, kullanılabilir hale getirdiklerini ifade etti. Ahretlik, klasik bir aracı yeniden çalışabilir hale getirmenin maliyetinin yaklaşık 20 bin ile 30 bin TL arasında olduğuna işaret ederek, ''Bir aracı restore etmenin maliyeti aracın durumuna göre değişir. Yalnızca bir kaporta 5 bin ile 10 bin TL arasında değişebiliyor. Cam, kilit gibi işler 2 bin TL, döşeme işi 3 bin ile 5 bin TL, boya ise 5 bin ile 10 bin TL arasında tutuyor. Farklı bölümlerde bulunan toplam 10 kişilik bir ekibin çalışması sonucu araçlar gelin arabası şekline dönüşüyor. Bütün araçları kaporta ustası olan Erol ustanın yönetiminde yapıyoruz'' diye konuştu. -DÖNEM DİZİLERİNDE KLASİK ARABALAR BAŞROLDE- Araçların hepsinin bir hikayesi olduğuna dikkati çeken Ahretlik, 1937 Cadillac La Salle Limousine'in Maraşal Fevzi Çakmağın makam aracı olduğunu kaydetti. Klasik araçların, ''Hanımın Çiftliği'' gibi birçok dönem dizilerinde kullanıldığını hatırlatan Ahretlik, şunları söyledi: ''1937 Cadillac La Salle Limousine 'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' dizisinde Carolin ve Kadir Kaptan'ın evlendiği arabadır. Bir zamanlar Adnan Menderes'in makam aracı olarak kullanılandığı 1959 model Plymouth da var. Ayrıca bu araçları satın aldığımız kişilerin araçlarıyla özel bir bağı var. Aralarında hala gelip arabasını gören ve bizimle beraber düğüne gitmek isteyenler oluyor.'' Arabaların, marka, model ve yakıt tüketimine göre kiralama fiyatlarının değiştiğine işaret eden Ahretlik, sedan sınıfı, klasik limousine sınıfı ve üzeri açık araba sınıfı olmak üzere 3 şekilde günlük fiyat aralığının yapıldığını aktardı. Ahretlik, ''Sedan sınıfındaki 4 kapılı araçların kira bedeli yakıt ve şoförle 550 TL, klasik limousinlerin yakıt ve şoförle 650 TL, üstü açık arabaların ise 750 TL kadar'' ifadelerine yer verdi. -HİKAYE NASIL BAŞLADI?- Bir bankanın operasyon yönetmenliğinde çalışırken klasik arabalara duyduğu tutku nedeniyle işinden istifa ettiğini vurgulayan Ahretlik, ''Yaklaşık 13 yıl önce eski bir Golf arabamı tamir ettirmek için sanayiye gittiğimde Erol ağabeyle tanıştım. Kendisinin dükkanından bir daha da çıkmak nasip olmadı. Aşkla klasik arabalara bağımlıyım. Arabaların kapısının sert kapatılması bile içimi acıtıyor. Bu yüzden şoförleri de daha önceden klasik araba kullanmış ve bu araçlara tutkuyla bağımlı eski İstanbul şoförlerinden tercih ediyoruz. Öyle ki her şoför yalnızca kendisine verilen aracı kullanıyor'' dedi. Bu zamana kadar film, reklam, düğün için yüzlerce klasik araba yaptığını belirten, marka adı Düğün Arabası olan şirketin diğer kurucu ortağı Erol Tolak da 22 yıldır bu işle severek uğraştığını söyledi. Erol Tolak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu işi ilk kurumsal olarak kuran ve devam ettiren firmayız. Kendi adıma bu zamana kadar 100 tane klasik araba alıp sattım. Cengiz Kurtoğlu, Burhan Öçal, Erkan Can, Hulusi Kentmen, Ayhan Alışık gibi birçok sanatçıya klasik arabalar yaptım. 3 bavul kadar, kendi çektiğim, klasik arabalardan oluşan fotoğraf arşivim var. Geçmişte bu arabaların değeri çok iyi bilinmedi. Artık sürekli klasik arabalara talep var. Beraber çalıştığımız Dönem Araçları Com'un yetkilisi Muhsin Dağıtmaç dönem dizi ve film şirketlerine ambulans, çöp kamyonu, itfaiye, otobüs gibi belli döneme ait araçlar yapar. Söz konusu dönemdeki araçların aslına bağlı kalınarak, hurda halindeki araçlardan ya da yeni baştan yapılır. Kullanıldığı yere, saate, araca ve nasıl kullanılacağına göre araçların fiyatı değişir. Araçlar, günlük yaklaşık 300- 400 TL arasında kiralanır.'' Tolak, yeni klasik otomotivlerin yanı sıra gelin konvoyunda kullanılabilecek ''Çiçek Abbas'' minibüsü şeklindeki klasik minibüslerden de hazırlamayı düşündüklerini anlattı. Düğünlerinde klasik araba kiralamak isteyen çiftlerin aylar öncesinden randevu alması gerektiğinin altını çizen Ahretlik, randevuyu son ana bırakmaları halinde istedikleri türde araba bulamayacaklarını söyledi.