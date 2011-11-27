Menderes'in idam ipinin parası istenmiş

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol'un "Babam Adnan Menderes" kitabında Aydın Menderes'in idamdan sonra yaşananları anlattı. Taha Akyol, Menderes'in idam edilmesinden bir hafta sonra ailesinden "ip, cellat ve kefen parası" istendiğini söyledi.



Güneri Civaoğlu'nun "İdam ipinin parası istenmiş" başlığıyla yayımlanan (27 Kasım 2011) yazısı şöyle:







İdam ipinin parası istenmiş



Adnan Menderes’in opera sanatçısı aşkı Ayhan Aydan mahkemede Menderes’e olan aşkını “Sevdim o adamı ben hâkim bey” diye haykırıyor. “Menderes’e hayranım. Memlekete hizmet etmiş büyük bir insandır. Ayrıca ona aşkım da vardır” diyor.

Peki Menderes’in eşinin buna tepkisi ne oluyor?

Taha Akyol, Aydın Menderes’ten 51 yıl sonra öğrendiği cevabı “Babam Adnan Menderes” kitabında paylaşıyor ve Aydın Menderes’ten şu anıyı anlatıyor:

“Annem olgunlukla karşıladı. Muhakkak kadın olarak içinde fırtınalar kopmuştur ama onu suçlamayıp savunuyor olmasına memnun olmuş. Savunduğu için bravo o kadına demiş.”



CELLAT PARASINA İCRA

Adnan Menderes’in idamından sonra evine polis bir kâğıtla geliyor.

Taha Akyol anlatıyor:

“Kâğıdın üzerinde Adnan Menderes Anayasayı ihlal suçundan şu tarihte idam edilmiştir yazıyor. Kâğıdı kapıya asıyor. Bir hafta boyunca bu yazı kapıda asılı kalıyor.”

Taha Akyol ekliyor:

“Bir hafta sonra tekrar polis geliyor. Bu kez icradan bir ödeme emri getiriyor. İdam edilen Adnan Menderes’in cellat parası, ip parası ve kefen parası... Menderes’in malına mülküne el konuluyor.”

Örtülü Ödenek davasında verilen karar gereği “Menderes ailesi 4 milyon lira ödemek” zorundadır. Kira vermekte zorlanırken bu parayı nasıl bulacak. Halk iki buçuk, beş liralar gönderir.

Ödeme 1 milyon halkın katkılarıyla karşılanıyor.

Meyra “Hatırla ey peri/Hatırla Menderes o mesut geceyi” adlı şarkıyı Taha Akyol’un isteği üzerine Menderes’in anısına söylüyor.

Şeffaf Oda’nın diğer konuğu, Yassıada’da yargılanıp, Kayseri Cezaevi’nde yatan DP dönemi bakanlarından Muammer Çavuşoğlu’nun kızı Nazlı Ilıcak’ın gelini sanatçı Meyra...

“Kitapla onun da bağı var” denebilir.

Meyra konservatuar eğitimine 10 yaşında başlamış. İTÜ Türk Müziği bölümde okumuş. 19 yaşında Amerika’ya gitmiş, opera ve şan eğitimi almış.

Genç yaşına karşın usta yorumcu ve çok iyi bir ses...

Dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis’le düet yapmış.

Şeffaf Oda’da Frangoulis’in 15 yıl önce çıkış şarkısı olan Vincero Perdero’yu da seslendiriyor.



