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Politika

Menderes'in cenazesi İstanbul'a gönderildi ANKARA (A.A)

25 Aralık 2011 10:13

-Menderes'in cenazesi İstanbul'a gönderildi ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'in cenazesi, THY'ye ait özel bir uçakla saat 08.00'de İstanbul'a gönderildi. Menderes'in cenazesi, ailesi tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Eğitim Hastanesi morgundan saat 06.35'te alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konulan Menderes'in naaşı, çevre yolu güzergahından Esenboğa Havalimanı'na götürüldü. Başbakanlık koruma ekibinin de eşlik ettiği cenaze aracının geçiş güzergahında trafik polisleri de görev yaptı. Menderes'in cenazesi, havalimanında THY'ye ait özel bir uçağa nakledildi. Uçak, saat 08.00'de İstanbul'a hareket etti. Uçakla, Mehderes'in ailesinin yanısıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek de İstanbul'a gitti.

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