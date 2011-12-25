-Menderes'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in vefat eden oğlu Aydın Menderes'in cenazesi törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne getirildi. Menderes'in cenazesi, Atatürk Havalimanından konvoy eşliğindeki cenaze aracıyla Fatih Camisi'ne getirildi. Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami avlusundaki musalla taşına bırakıldı. Menderes'in cenazesinin önüne büyük boyutta bir fotoğrafı da yerleştirildi. Tabutun başında iki polis nöbet tutuyor.