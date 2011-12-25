T24 LogoT24 Logo
Politika

Menderes'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi İSTANBUL (A.A)

25 Aralık 2011 12:31

-Menderes'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in vefat eden oğlu Aydın Menderes'in cenazesi törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne getirildi. Menderes'in cenazesi, Atatürk Havalimanından konvoy eşliğindeki cenaze aracıyla Fatih Camisi'ne getirildi. Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami avlusundaki musalla taşına bırakıldı.  Menderes'in cenazesinin önüne büyük boyutta bir fotoğrafı da yerleştirildi. Tabutun başında iki polis nöbet tutuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24