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Menderes'de 160 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 2 metre genişliğinde, 160 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı

31 Ağustos 2018 14:02

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda 2 metre genişliğinde, 160 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Gecede konser veren şarkıcı Murat Boz da sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirdi.
Menderes Belediyesi\'nin düzenlediği organizasyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Belediye önünden fener alayıyla başlayan etkinlikler, Menderes 19 Mayıs Stadı\'nda devam etti. Bando eşliğinde Menderes Belediyesi önünde başlayan fener alayı, 2 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda dev Türk bayrağıyla yürüyüşünü gerçekleştirdi. 10 bin bayrak da etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Fener alayının ardından Menderes 19 Mayıs Stadı\'nda Ak Parti eski İzmir Milletvekili Rıfat Sait\'in kızı Bükre Sena Sait, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı \'Afrin-Olive Branch Operation\' adlı İngilizce rap şarkıyı seslendirdi. Sait\'in ardından ise sevilen şarkıcı Murat Boz sahneye çıktı. Boz, en sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirdi. Şarkıcı Murat Boz da konser verdi.

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