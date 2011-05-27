-MENDERES, ZORLU VE POLATKAN ANILDI İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin 51'inci, idamlarının 50'inci yılında mezarları başında anıldı. Demokrat Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk anma törenine, partinin İl yöneticileri ve milletvekili adayları katıldı. Anıt Mezar'ın başında okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından konuşan partinin İl Başkan Yardımcısı Atilla Zeybek, düzenledikleri programın sadece bir anma değil, üç devlet adamını idam eden bir ''musibet''i lanetleme töreni olduğunu ifade ederek, ''Üzerinden 51 yıl geçmiş olmasına rağmen, bugün Türkiye'de karşılaştığımız, her zorluğun, acının ve sancının temelinde 27 Mayıs darbesi yatmaktadır'' dedi. Zeybek, gerçekleşen askeri müdahale ile Türk milletinin kalkınmasının ve demokrasi geleneğinin yerleşmesinin önünün tıkandığını belirterek, ''Askeri yönetim, 27 Mayıs'ı resmi bayram ilan etmişti. Ama biz, demokrasi mücadelesi vermiş bütün partili büyüklerimizin önünde saygıyla eğiliyor, böyle acı günlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz'' diye konuştu. Daha sonra, Anıt Mezar'ın başında toplanan AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri adına konuşan İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fatih Poyraz da Türkiye'nin seçilmiş bir hükümetinin başbakanı, bakanları, milletvekilleri gibi önemli isimlerin görevlerinden alınıp yargılandığını söyledi. Poyraz, ''Bugün, biz gençlerin utanç duyacağı bu tabloyla, iktidarını ve nüfuzunu korumak isteyenler gurur duydular'' dedi. Poyraz, Türkiye'de demokratik standartların yükseldiği, her kurumun sivilleştiği bir süreçte 27 Mayıs darbesinin bir utanç tarihi olarak anılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Darbelerin hepsinin demokrasi ve hak ihlali sayıldığı bugünkü Türkiye için rahmetle anılanlar, darbeleri yapanlar değil, Menderes ve arkadaşlarıdır. Bugün, biz gençler, hala demokrasi dışı yollarla siyaset üretmeye çalışanlara karşı sürdürdüğümüz mücadelede kendilerinden güç alıyoruz.'' -DARAĞACI SERGİSİ- İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) üyeleri ise Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın anıt mezarlarının girişindeki yolda kurdukları darağaçlarına, ''seçim sandığı'', ''terazi'', ''hakim cübbesi'' ve Menderes'in fotoğrafını astıkları bir sergi açtı.