T24 LogoT24 Logo
Gündem

Menderes ve Dikili'de 160 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulundu 160 kaçak göçmen yakalandı

06 Şubat 2018 15:57

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulundu 160 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes’in Ahmetbeyli Mahallesi’nde devriye görevi sırasındaki bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç Ataköy Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan sürücü K.A.’nın şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede, Baradan Koyu mevkiinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan kaçaklara aracılık ettiği belirlendi. Bölgeye yapılan baskında sahilde bekleyen çoğunluğu Suriye uyruklu 48 kaçak yakalandı.
Dikili ilçesinde ise Karakum Mahallesi sahil kenarında kaçakların olduğu ihbarı üzerine Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye baskın yaptı. Baskında aralarında 30 çocuğun bulunduğu 61 göçmen yakalandı. Bölgedeki araştırmalarını devam ettiren ekipler, Bademli Mahallesi’nde sahil kenarında Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kaçağı yakalandı.
Menderes ve Dikili’de yakalanan 160 kaçak göçmen, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAMenderesDikiliYunanistanaJandarma KomutanlığıMenderesin Ahmetbeyli MahallesindeEkiplerinYaşananAtaköy MahallesindeAraçtaBaradan KoyuYunanBölgeyeSuriyeKarakum MahallesiBaskındaBölgedeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24