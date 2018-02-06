Menderes ve Dikili'de 160 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulundu 160 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes’in Ahmetbeyli Mahallesi’nde devriye görevi sırasındaki bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç Ataköy Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan sürücü K.A.’nın şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede, Baradan Koyu mevkiinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan kaçaklara aracılık ettiği belirlendi. Bölgeye yapılan baskında sahilde bekleyen çoğunluğu Suriye uyruklu 48 kaçak yakalandı.

Dikili ilçesinde ise Karakum Mahallesi sahil kenarında kaçakların olduğu ihbarı üzerine Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye baskın yaptı. Baskında aralarında 30 çocuğun bulunduğu 61 göçmen yakalandı. Bölgedeki araştırmalarını devam ettiren ekipler, Bademli Mahallesi’nde sahil kenarında Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kaçağı yakalandı.

Menderes ve Dikili’de yakalanan 160 kaçak göçmen, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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