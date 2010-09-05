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Yaşam

MENDERES TÜREL'İN ACI GÜNÜ ANTALYA (A.A)

05 Eylül 2010 17:30

-MENDERES TÜREL'İN ACI GÜNÜ  ANTALYA (A.A) - 05.09.2010 - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in babası, gazeteci Suphi Neşhet Türel 84 yaşında vefat etti. Özel bir hastanede tedavi gören Türel'in nefes darlığına bağlı olarak kalp yetmezliği sonucu vefat ettiği bildirildi.  Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in babası olan 84 yaşındaki Suphi Türel, 2 çocuk ve 2 torun sahibiydi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti kurucularından, sürekli basın kartı bulunan ve yerel bir gazetenin sahibi olan Suphi Neşhet Türel'in cenazesi, yarın Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.

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