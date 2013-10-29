Menderes Türel: Gezi sivil darbedir!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Menderes Türel, Antalya'da partisinin Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin demokrasisi AKP iktidar oluncaya kadar ayağına prangalar vurulmuş bir vesayet demokrasisinden ibaretti" dedi.

Sandıkta istediği sonuçları alamayanların birtakım oyun ve tezgahlarla Türkiye'yi karıştırmaya çalıştığını savunan Menderes Türel, "Sandıkla gelen sandıkla gider. Bizim derdimiz de, muradımız da budur. Sandıktan umudunu kesenler Türkiye'de farklı yöntemlerle yeni darbe girişimlerinde bulunmakta, geçmişte bazı kurum ve kuruluşlarla yapılan darbelerin artık bir sivil darbe denemesiyle Gezi Parkı oyunlarına dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

Taksim Gezi Parkı olaylarının basit bir çevre eylemi olmadığını savunan Türel, “Sandıkta AKP'yi yenemeyeceğini anlayan güçler Gezi Parkı bahanesiyle yeni bir antidemokratik girişimde, bir sivil darbe girişiminde bulunmayı denemiş ama başaramamıştır" dedi.

'Antalya'da 1 milyon ağaç diktik'

Gezi Parkı sürecinin Taksim Platformu dahil tüm aktörlerinin, olayların içinden siyasi sonuç ve siyasi parti oluşumu maksadı güttüklerini iddia Türel, “Siz hani bir çevre eyleminden ibaret bir eylemin peşinden koşuyordunuz, hani çevreciydiniz. Bizde ne derler biliyorsunuz, 'Sevsinler sizin gibi çevrecileri' derler. Esas çevreci olan AKP'dir, AKP iktidarıdır, AKPli belediyelerdir" diye konuştu.

AKP iktidarları döneminde 2.6 milyar ağaç dikildiğini, kendi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de kente 1 milyon ağaç diktiğini belirten Türel, “Çevrecilik ağaç dikmekle olur. Gerçek çevrecinin ne olduğunu Antalya'ya 1 milyon ağaç dikerek gösterdik" dedi.

Yerel seçimlerin, kısa süreli aralıklarla gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin anahtarı niteliğinde olduğunu kaydeden Menderes Türel, “Seçim süreçleri stres ve heyecan dolu olur. Heyecanımızı hizmete odaklanmak suretiyle artırmak zorundayız. Heybemiz doludur. Hizmet dolu. Bizim Türkiye'de yaptıklarımızı anlatıyorken unuttuklarımız anlattıklarımızdan fazla. Bunları anlatalım. Bunları anlattığımızda meselenin önemli bir bölümünü tamamlarız" diye konuştu. AKP'ye önyargılı bir kesimin de bulunduğunu “Ağzımızla kuş tutsak hayvan haklarına aykırı diyecek bir kesim var" şeklinde örnekle anlatan Genel Başkan Yardımcısı Türel, bu durumun ancak yüz yüze iletişimle aşılabileceğini kaydetti.

'Antalya zulüm çekiyor'

Antalya'nın CHP 'li Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle 5 yıldır zulüm ve eziyet çektiğini ve bunun kendilerini de üzdüğünü kaydeden Menderes Türel, “Siyaseten sevinmemiz lazım ama bizler Antalya'yı seven insanlar olarak, Antalya'da yaşayan insanlar olarak vatandaşlarımızın şikayet etmesinden siyaseten yarasa bile üzüntü duyarız. Antalyalı bunu hak etmiyor" diye konuştu. Kentin son 5 yıl içinde panel ve festivalle oyalandığını savunan Türel, "Olsun itirazımız yok ama onları yapıyorken biz 5 senede 1 katrilyonluk hizmeti de getirdik. Bizim ödediğimiz borç da Akaydın yönetiminin 5 yılda ödediği borç kadardır" dedi.

Kendisinin 5 yıllık belediye başkanlığı döneminin ardından onlarca şikayete rağmen hakkında tek dava dahi açılmamış, soruşturma izni dahi verilmemiş olduğunu belirten Menderes Türel, "Yargı derken 2009 yargısından Emine Ülker Tarhan'ın 'Militan yargıçlar istiyorum' dediği o yargılardan geçtik. Bize o yargılarda ortaya konulan bütün iddiaları en ince detaylarına kadar sordular sonunda bunlarını hiçbir tanesinden dava daha açılmasına gerek görülmeden alnımızın akıyla çıktık" diye konuştu.

'En kötü adayımız muhalefetin en iyisine bin basar'

Partisinde belediye başkan adaylarının, aralarında kendisinin de bulunduğu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki 10 kişilik bir üst kurul tarafından belirleneceğini kaydeden Türel, "İsimler belirlendikten sonra adayımızın arkasında ip gibi dizileceğiz. Bunu yapmazsak millete yazık etmiş oluruz. Bizim adayımız her kim ise, size göre en kötüsü olan aday, muhalefetin en iyisine bin basar" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Türel, konuşmasının sonunda Türkiye'nin saygın kamuoyu araştırma firmalarından birinin yaptığı ankete göre Muratpaşa İlçesi'nde CHP'nin oy oranının yüzde 41, AKP'nin yüzde 40 ve MHP 'nin yüzde 13 olduğunu açıkladı.