Menderes Türel, bakan mı oluyor?

Hangi bakanlar gidici

Aydın Ayaydın'ın yazısı şöyle...29 Mart seçimlerinden sonra yaptığı açıklamalarda kabine değişikliği sinyali veren Başbakan Erdoğan’ın ailesi ile birlikte Hatay’dan sonra tatil yapmak üzere Antalya’ya gitmesi, Erdoğan’ın kabine listesi üzerinde çalışacağı yorumlarına neden oldu. Belli ki Başbakan Erdoğan Antalya’da hem seçim yorgunluğu atacak, hem de kabine ve parti yönetiminde yapacağı değişiklikler üzerinde sakin kafa ile hazırlık yapacak.Başbakan Erdoğan’a oldukça yakın bir kaynaktan aldığım sinyale göre seçimi kaybeden eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kabine değişikliğinde Turizm Bakanı olacak.Sinyali aldığımdaki ilk tepkim, “neden olmasın” şeklindeydi. Başbakan Erdoğan, Menderes Türel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında iyi hizmetler yaptığını söylüyor. Erdoğan bu düşüncesini seçim akşamı sonuçları değerlendirirken de açıkça deklare de etti ve Türel’in kaybetmesine üzüldüğünü söyledi.Başbakan Erdoğan şunu düşünmüş olabilir: Menderes Türel, 5 yıl boyunca Antalya gibi bir turizm merkezinde belediye başkanı olarak çok iyi hizmetler yaptı. Antalyalılar Türel’i yeniden seçmediğine göre, en iyisi onun turizm ve yatırımlar konusundaki engin tecrübesinden Turizm Bakanı olarak kabinede yararlanayım.Başbakan Erdoğan, Menderes Türel’i dışardan kabineye alır mı almaz mı bilemem. Ancak haber kaynağım bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. Kaldı ki Menderes Türel’in kabinede yer alması isabetli bir seçim olmanın yanı sıra, Başbakan Erdoğan’ın Antalya’ya da bir mesajı olarak da algılanır. Başbakan Erdoğan vereceği bu mesajla “Ey Antalya, 5 yılda size o kadar çok hizmet eden, yatırım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kıymetini bilmediniz ve onu yeniden seçmediniz. Ben de onu başarılı hizmetlerden ötürü sadece Antalya’ya değil, tüm Türkiye’ye hizmet etsin diye kabinede Turizm Bakanı olarak görevlendirerek değerlendiriyorum” diyebilir. Başbakan Erdoğan’ı iyi tanıdığımı zannediyorum. Bu yazıdan sonra tepkisi “madem basın yazdı, ben de bunu yapmaktan vazgeçiyorum” da olabilir. Ancak, Türel’in kabinede yer alması Türk turizmi açısından son derece olumlu bir adım olmanın yanında, Meclis dışındaki başarılı kişilerin de motivasyonunu artırır.Kabinede revizyon, tüm halkın ve özellikle AKP’lilerin ortak beklentisi. Aslında buna ihtiyaç da var. Kabinede yorulan ve de başarısız olan isimlerin dinlendirmeye alınıp, onların yerine heyecan dolu yeni isimler getirilmesi kabinenin performansını artırır.Kulislerde kabinenin yarıdan fazlasının değişeceği seslendiriliyor. Hangi bakanların gidici olduğunu söylemem. Ancak kimler kalır derseniz, işte benim “banko kalıcı bakanlar” tahminim: Hayati Yazıcı, Cemil Çiçek, Nazım Ekren, Binali Yıldırım, Murat Başesgioğlu, Recep Akdağ, Beşir Atalay, Mehmet Ali Şahin ve Hüseyin Çelik ve Zafer Çağlayan. Ancak, bu isimlerden bazıları yer değiştirebilir.