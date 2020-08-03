Menderes'teki yangın sürüyor: İki site boşaltıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüdü. Gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle dün gece saatlerinde iki site boşaltıldı. Dün akşam sonlandırılan havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle ün akşam saatlerinde bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın yola sıçradı

Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi'ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

Söndürme çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor

Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.