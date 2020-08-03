Menderes'teki yangın geniş alana yayıldı; müdahale gece de devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesine giden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangının Çile Mahallesi'nden başlayıp Özdere'ye devam ettiğini, bir tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdiklerini ifade etti. Akşam saatlerinde yangına müdahale eden helikopter ve uçaklar çekilirken, 41 arazözle söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür yolu, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 41 arazöz ile güney istikametinde denize doğru müdahale etmeye devam ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası Körfezi'ne paralel geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf ederken, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından Kuşadası- Menderes karayolunun Çile- Ahmetbeyli arası çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

"Tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdik"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak ekiplerimiz sahada. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme araçları burada. Biz de iş makinelerimiz ve su tankerlerimizle destek veriyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de su tankeri talep ettik. Buradaki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdik. Gerçekten böyle güzel bir bayram gününde çok kötü bir olay yaşıyoruz. Menderes için, İzmir için, ülkemiz için çok kötü bir olay. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlar geçen yıllarda da oldu. Geçen sene Kurban Bayramı'nda da yaşamıştık. Şimdi Çile'den başlayan ve Özdere'ye doğru akan bir yangın söz konusu. Bu yangınlar, ormanlarımızı ve doğayı mahvediyor. Artık buna bir 'dur' denilmeli. Bu yangınların önüne geçilmeli. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız" dedi.